Honderden treinreizigers anderhalf uur vast op defecte trein

De trein was vertrokken in Quévy en op weg naar Brussels Airport via de lijn 96 toen die omstreeks 7 uur door een defect moest stoppen. “Omstreeks 8.30 uur was het probleem opgelost en kon de trein op eigen houtje verder rijden, weliswaar aan lagere snelheid”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van spoorwegmaatschappij NMBS. “Omdat de trein zo lang stil stond is hij uiteindelijk door gereden naar Brussel Zuid waar de reizigers dan konden overstappen. Omdat de trein nog een terugrit moest maken was het beter om daar al de eindhalte van te maken om het verdere schema niet in de war te sturen. Voor de reizigers was het natuurlijk erg vervelend dat ze zo lang moesten wachten op de trein. Het is altijd een afweging die gemaakt moet worden. Een evacuatie behoort soms tot de mogelijkheden maar de veiligheid heeft prioriteit. In dit geval is weloverwogen beslist dat de mensen best op de trein bleven zitten.” De hinder voor het andere treinverkeer bleef heel beperkt omdat er op die plaats vier sporen beschikbaar zijn.