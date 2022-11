Hold-upalarm per ongeluk geactiveerd bij Mediamarkt

Brussel/Rand/Pajottenland Van de Druiven­cross in Overijse tot uitverkoop van Brusselse modemerken: vijf tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Het weekend staat weer voor de deur, en er valt weer heel wat te beleven in de buurt. Nog geen plannen voor 19 en 20 november? Wij zorgen maar al te graag voor wat inspiratie. Van cyclocross in Overijse tot een shlagerfestival en een uitverkoop van Brusselse design- en modemerken: dit zijn onze tips voor een rijk gevuld weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Wat thuisblijven kan je tijdens de week ook, toch?

