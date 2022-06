Heraanleg Bergensesteenweg opnieuw van start: deze zomer schuift werf op richting Zuun

De Bergensesteenweg wordt de komende jaren over een afstand van 2,5 kilometer heraangelegd. Vanaf oktober 2020 tot oktober 2021 werden al de kruispunten met de Olmenlaan en Georges Wittouckstraat aangepakt. Nu schuift de werf op richting Zuun.

Op dinsdag 2 augustus gaat de aannemer aan de slag tussen de kruispunten van de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat, over een afstand van ongeveer 200 meter. “Hier komt een gescheiden riolering en worden er nieuwe fietspaden en brede voetpaden aangelegd”, legt woordvoerder Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. “Aan beide kanten van de weg komt ook een parkeerstrook met groenvakken. Om plaats te maken voor de fiets- en voetpaden, wordt het aantal rijstroken voor de auto’s in de toekomst teruggebracht naar één in elke richting, in plaats van twee.”De tweede fase van de werken zal tot eind juni 2023 duren. Omwonenden moeten er wel rekening mee houden dat de toegang naar de Burgemeesterstraat en de Ruisbroeksesteenweg afgesloten zal zijn.

Een week later, vanaf maandag 9 augustus, start Farys iets verderop op de Bergensesteenweg met de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding. In een andere werfzone, in de Jan Vanderstraetenstaat, wordt er een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd onder de rijweg. Die werf zal tot begin november duren. De Jan Vanderstraetenstraat zal dan afgesloten zijn de Bergensesteenweg en de Wilderkasteellaan.

Ergens tussen september 2022 en december 2023 zal er ook nog gewerkt worden aan de zijkant van het shoppingcentrum Shopping Pajot.

In de buurt van de Olmenlaan en de Georges Wittouckstraat hebben voetgangers en fietsers langs de N6 in Sint-Pieters-Leeuw intussen al meer ruimte gekregen na de heraanleg die er een jaar duurde.

Het was enkele maanden stil op de Bergensesteenweg maar nu zal er dus opnieuw hard gewerkt worden op de steenweg en dat meteen ook weer voor verschillende maanden. Eerder was al aangekondigd dat er zoveel als mogelijk doorgaand verkeer zou mogelijk blijven. En dat is ook voor de volgende fases gelukt. “De werken worden zo georganiseerd dat er altijd verkeer in beide richtingen mogelijk blijft op de Bergensesteenweg. Ter hoogte van de werken moet het verkeer in beide richtingen wel over één rijstrook en geldt er een snelheidsbeperking”, aldus De Coster.

Normaal zullen voortaan sneller op elkaar aansluiten. In totaal is de heraanleg van de Bergensesteenweg opgedeeld in acht fases. In 2027 moet alles klaar zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente sparen intussen kosten noch moeite om iedereen op de hoogte te houden. Zo is er een 3D-loket dat online geraadpleegd kan worden, werd er een infomarkt georganiseerd en is er ook een omgevingsmanager aangesteld.

