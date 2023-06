Groot synthetisch drugslaboratorium ontdekt in Ruisbroek: parket vraagt aanhouding van verdachte

Lezersbijdrage KIJK. Dilbeekse schoolomge­ving onder water na fikse stortbui

Dinsdagavond trok er een onweer over Vlaanderen. Het KMI waarschuwde eerder op de dag al voor stevige regenbuien en vaardigde code oranje uit. Dat was niet geheel onterecht, want in Dilbeek stond de schoolomgeving plots blank.