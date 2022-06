Geurhinder mogelijk door schoonmaakoperatie bij smeermiddelenfabrikant

Eind februari was er een viertal dagen geurhinder in beide gemeenten na een incident met een oververhitte tank van smeermiddelenfabrikant Unil Lubricants in het Leeuwse gehucht Brukom. “De geurhinder was goed waarneembaar maar wel onschadelijk”, weet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. “Sindsdien is die tank niet meer in gebruik.”