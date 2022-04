Gemeentehuis dinsdag eventjes niet telefonisch bereikbaar

Brussel Klimaat­zaak volgend jaar in beroep gepleit: “Brusselse rechters zien urgentie van dossier in”

Het proces dat de vzw Klimaatzaak had aangespannen tegen de Belgische overheden over hun klimaatbeleid, zal van 14 september tot 6 oktober 2023 gepleit worden voor het Brusselse hof van beroep. Dat meldt de vzw Klimaatzaak woensdag. “Dat is beduidend sneller dan wat de gemiddelde doorlooptijden van het Hof lieten verhopen, en wij zien het als een teken dat de Brusselse rechters de urgentie van ons dossier inzien”, klinkt het bij de vzw.

