Geen straf voor gewelddadig incident met agenten

Brussel 25 oktober is Wereld Pastadag: ontdek 7 leuke adresjes in Brussel waar je dat heerlijke feestje kan vieren

Het zal bij weinig mensen in de agenda staan, maar vandaag vieren we Wereld Pastadag. Zo’n dag mag uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Wij zochten naar 7 restaurants in Brussel waar de Italiaanse specialiteit een belangrijke plaats op het menu opeist. Of je nu van een simpele spaghetti bolognaise houdt, of eerder voor een recept van het huis kiest: deze zaken doen elke pastalover watertanden.

25 oktober