Geen extra voorwaarden voor bronbemaling in Sint-Pieters-Leeuw, ondanks vraag van Groen

Op heel wat werven wordt bronbemaling uitgevoerd. Daarbij worden grote hoeveelheden water weggepompt zodat de werken op zich uitgevoerd kunnen worden. “Steeds vaker worden we geconfronteerd met langere periodes van droogte, onder andere door klimaatverandering”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Steeman. “We moeten zuiniger omgaan met ons water. Daarom stellen we voor om bij bronbemalingen extra voorwaarden te stellen om het water maximaal in te zetten. “In ons voorstel zorgen we ervoor dat er minder water opgepompt hoeft te worden door automatische sturing met een sonde. De bemaling valt stil als het gewenste niveau bereikt is. Daarnaast moet er verplicht een buffervat voorzien worden waar gemeentediensten, landbouwers en omwonenden gebruik van kunnen maken.”

Vandaag moet een bouwheer onderzoeken of retourbemaling, hergebruik, lozen in een waterloop of in een riool al dan niet mogelijk en dan motiveren waarom de stappen niet mogelijk zijn. Dat is Vlaamse wetgeving maar lokale besturen kunnen wel eigen accenten leggen. Het schepencollege ging uiteindelijk niet mee in het voorstel van Groen om vooraf extra voorwaarden op te leggen. In de praktijk is het dus vrijblijvend aan het gemeentebestuur om per vergunningsaanvraag die extra voorwaarden op te leggen.