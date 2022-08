G-sportdag Inkendaal staat open voor iedereen

Sint-Pieters-Leeuw Kermis Oudenaken bouwt feestje met fuiven, fiets- en autozoek­tocht en Bram & Lennert op de affiche

Ruitervereniging De Leeuwse Ridders organiseert dit weekend opnieuw Kermis Oudenaken. Voor het tweede jaar vindt de kermis plaats op een weide op de Schamelbeekstraat in Oudenaken. Op zaterdag 6 augustus is er vanaf 18 uur al een Feestterras met Les Breukes Boom Boom en Kaaprisun. Na 22 uur betaal je 5 euro ingang. Op zondag 7 augustus is er vanaf 14 uur een fiets- en autozoektocht ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Kinderen zullen zich amuseren in het kinderdorp en ze kunnen ook een ritje maken met een pony. Vanaf 16.30 uur wordt er varken aan ‘t spit uit het vuistje geserveerd om 18.30 uur treden achtereenvolgens The Kicks en Bram & Lennert op. Nadien is er nog een afterparty met discobar Kastaar. De inkom is die avond gratis.

