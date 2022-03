Europese steun maakt gratis wifi mogelijk in Sint-Pieters-Leeuw

Met een Europese subsidie van 15.000 euro kan het gemeentebestuur op verschillende openbare plaatsen gratis internet aanieden. ‘WiFi4EU’ is een initiatief om burgers en bezoekers in de hele EU gratis toegang tot internet te bieden via wifihotspots in openbare ruimten.

Gratis surfen zal kunnen op de parking van het gemeentehuis, in Laekelinde, in de Merselborre en in zaal Zonnig Leven. ““Het aanmelden werkt onmiddellijk en zonder registratie”, zegt schepen Olivier Huygens (N-VA). “Bij heel wat openbare wifi gebeurt het al eens dat het aanmelden enkel mogelijk is door eerst een account aan te maken of een account te koppelen. Een kleine handeling, maar men ontvangt er nadien soms ongewenste boodschappen door. Ook cybercriminelen zien daar vaak hun kans om te infiltreren. Voor de realisatie van onze 4 hotspots hebben we dan ook gekozen voor een partner die deze aandachtspunten uitsluit.”