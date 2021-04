Een ruzie, een ‘geleende/gestolen’ wagen, een gevel... En dan mag de politie nog uitzoeken waar de bestuurder zit

Vlezenbeek Sociaal eetcafé op komst in oud-gemeente­huis Vlezenbeek, Vzw De Poel alvast kandidaat-uitbater: “Onze mensen zetten zich graag in voor anderen”

1 april In het oude gemeentehuis van Vlezenbeek zullen we volgend jaar een hapje kunnen eten en gezellig bijkletsen in een eetcafé gerund door mensen met een beperking en hun begeleiders. VZW De Poel is alvast kandidaat. “Dit is een droom die al een hele tijd rijpt”, verklapt directeur Isabel Van Obergen.