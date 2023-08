Duo ontkent elke betrokkenheid bij diefstal Rolex...maar wordt toch veroordeeld

Kinderen bekrassen gevel...met massaal gevecht (en messteek) tot gevolg: 3 personen aangehou­den

Drie familieleden zijn aangehouden voor een bloederige ruzie in de Joseph Navezstraat in Schaarbeek vorige week. Hierbij werd een messteek uitgedeeld. Het slachtoffer was even in levensgevaar maar overleefde het.