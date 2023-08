Duo ontkent betrokkenheid bij diefstal luxehorloge: “Enkel vermoedelijke dief een lift gegeven”

Man bedolven onder tegels in winkel voor bouwmateri­aal

In Sint-Jans-Molenbeek is woensdagvoormiddag een man bedolven geraakt onder een hoop tegels, in een winkel voor bouwmaterialen. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis maar zou niet in levensgevaar verkeren. Dat meldt de Brusselse brandweer.