Dronken moeder zwalpt ‘s nachts met kleuter op achterbank over snelweg: “Ik breng mijn kind naar school”

C.M. werd op 23 oktober vorig jaar om 4 uur ’s ochtends opgemerkt door de federale wegpolitie. Op de Brusselse Buitenring in Ruisbroek zwalpte ze met haar wagen over de drie rijstroken van de snelweg. De patrouille zette haar aan de kant, maar groot was de verbazing van de agenten toen die op de achterbank een kleuter zagen zitten. “Ik breng mijn kind naar school”, antwoordde de vrouw stomdronken. De bestuurster bleek 2,41 promille alcohol in haar bloed te hebben.

“Ze was die avond naar een verjaardagsfeestje geweest van een vriendin, maar ze had niets gegeten en de alcohol op een lege maag kwam hard aan”, vertelde de advocate in de politierechtbank. “Ze heeft wel haar les geleerd, want voortaan neemt ze de taxi als ze uitgaat en wat wil drinken.” Rechter Johan Van Laethem tilde niet alleen zwaar aan het feit dat ze haar kind op dat moment bij zich had, maar ook aan het feit dat het al de zesde keer was dat ze voor een politierechter stond en ook al twee keer omdat ze te veel gedronken had en toch achter het stuur kroop.