Drie Leeuwse scholen experimenteren om lerarentekort aan te pakken

De experimenten in het Vlaamse onderwijs worden gelanceerd door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De projecten mogen de bestaande regelgeving even negeren en krijgen zo meer ruimte. Een selectiecommissie koos voor 27 verschillende projecten waaronder ook het project in Sint-Pieters-Leeuw. “Dit is geen alleenzaligmakende oplossing voor het lerarentekort, maar het kan wel helpen om de stellingenoorlog overstijgen”, zegt Vlaams minister Ben Weyts. “Over bepaalde ideeën wordt al decennia gediscussieerd: wij gaan nu uittesten wat werkt. En wat in de praktijk goed gaat, willen we dan uitrollen in alle scholen”