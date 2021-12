Dove dementerende man (87) schiet echtgenote (85) neer en berooft zichzelf van het leven

De feiten speelden zich donderdagavond kort voor 18 uur af in de Leon Kreperlaan, een zijstraat van de Bergensesteenweg in Negenmanneke. “Een 87-jarige dove en dementerende man heeft op zijn 85-jarige vrouw geschoten en raakte haar in de borststreek”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde donderdagavond. “Ze werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar mocht het ziekenhuis intussen al verlaten.” De vrouw kon ontsnappen uit de woning en ging op zoek naar hulp bij een vriendin die enkele huizen verder woont. De politiezone Zennevallei kwam ter plaatse maar stelde vast dat de man zich verschanst had in zijn woning. Daarom werden de speciale eenheden van de federale politie tussenbeide gevraagd. Zij zetten eerst een drone in om een volledig beeld te krijgen van de situatie. “De speciale eenheden zijn de woning binnengevallen maar stelden binnen vast dat de man zichzelf van het leven had beroofd”, besluit Vercarre. De straat bleef tijdens de politieactie urenlang afgesloten en ook buurtbewoners mochten hun woningen niet meer in of uit.