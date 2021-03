Dertiger die kamermeisje vermoordde blijft in cel

Vermoord kamermeis­je had al veel meegemaakt in haar leven: “Gevlucht na moord op ouders in Albanië”

17 maart Het kamermeisje dat eerder deze week vermoord werd in Ruisbroek, had al heel wat meegemaakt in haar leven. Dat blijkt uit een interview dat haar oom gaf in de Albanese pers. Xhuljeta Lala (33) werd in Albanië geboren en trok na de moord op haar ouders via Griekenland naar België, in de hoop het bij ons beter te hebben. Het eindigde maandag in het Best Western-hotel waar ze al jaren werkte, toen ze het hoofd werd ingeslagen door een ontsnapte psychiatrische patiënt.