De Groene Parel heeft dit schooljaar ‘De Warmste Klas’

Brussel Jonge studente werkt als ‘geldezel’ tweemaal aan oplichting mee: “Zoiets is geen naïviteit meer”

Een jonge Brusselse studente heeft zich voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden, omdat ze tot tweemaal toe heeft meegewerkt aan oplichting. In maart en augustus 2020 had ze haar bankkaart en -code ter beschikking gesteld van een bende die via phishing verscheidene slachtoffers had gemaakt.

17 mei