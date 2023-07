CoderDojo Sint-Pieters-Leeuw bestaat 5 jaar

Wat te doen in Brussel, de Rand en het Pajotten­land dit weekend: van zomerpret in de stad tot een tractor­tocht in de velden

De zomervakantie is ondertussen goed en wel op gang geschoten. Heb je dit weekend van 15 en 16 juli nog een gaatje in de agenda? Zin om te dansen, te eten of om mooie dingen te zien? Dan hebben wij vijf tips voor een zomers feestweekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland.