Bus met leerlingen veilig gearriveerd in ons land na crash in Duitsland: “Onze bus stopte aan het ongeval en wij konden door de ramen zien wat er was gebeurd”

Sint-Pieters-Leeuw/LiedekerkeDe eerste leerlingen en leerkrachten van Den Top en Populiertje zijn zonet aangekomen in Sint-Pieters-Leeuw. Gezien de gebeurtenissen afgelopen nacht in Duitsland - een van de bussen die terugkeerde van sneeuwklassen crashte - geen uitbundige sfeer, maar alle ouders waren weliswaar dolgelukkig dat ze zoon- of dochterlief weer in de armen konden sluiten. “De botsing moet hard geweest zijn, want een juf had zelfs een blauw oog”, zegt Mattis, die aan boord van de laatste bus zat.