Brouwerij Lindemans sleept maar liefst 14 World Beer Awards in de wacht

Met de Oude Gueuze Cuvée René als Beste Gueuze ter wereld, de Oude Kriek Cuvée René als Beste Kriek ter wereld en het aardbeienbier Lindemans Strawberry als World’s Best Fruit Lambic is Lindemans dit jaar stevig in de prijzen gevallen in Londen. Tijdens de nationale voorrondes sleepte de brouwerij al een zilveren plak, vijf gouden medailles en vijf landentitels in de wacht. Alles samen staat de WBA-prijzenteller op veertien verschillende awards. “Een mooie pluim op de hoed van al onze medewerkers”, zeggen neven Dirk en Geert Lindemans. “Nooit hadden we kunnen dromen dat we dit jaar zoveel WBA-prijzen zouden binnenrijven. We zijn dan ook echt fier op ons team.” In september wordt overigens de tweede productiesite van Lindemans ingehuldigd: de Lindemans Satellite Brewery, een investering van 28 miljoen euro.