Brouwerij Lindemans lanceert eerste bieren van gemengde gisting: “Creatief omgaan met authentieke lambiek”

Het was tot nu toe het best bewaarde geheim in de lambiekwereld: welke bieren worden er nu gebrouwen op de nieuwe site in Ruisbroek? Bij Lindemans hielden ze bij de inhuldiging van de nieuwe site nog de lippen stijf op elkaar, maar nu kunnen ze eindelijk uitpakken met hun bieren van gemengde gisting. “Dirk en ik willen als zesde generatie lambiekbrouwers de consument blijven bekoren door creatief en innovatief om te gaan met authentieke lambiek”, zegt Geert Lindemans. “Wij zijn dan ook trots onze eerste blends van lambiek met hogegistingsbier te kunnen voorstellen. Lindemans Tarot d’Or ‘Exotic fruit’ en Tarot Noir ‘Forest fruit’ zijn dankzij hun bijzondere smaaksensatie en het alcoholpercentage van 8 procent een mooie aanvulling op ons assortiment. De nieuwe bieren kenmerken zich door een aangenaam, fruitig aroma en een evenwichtige, ietwat complexe smaak.”

Volledig scherm De Tarot D'Or van Lindemans. © rv/Lindemans

Voor elk wat wils

Of je nu van donker of van blond bier houdt, er is voor elk wat wils. De goudblonde Tarot d’Or heeft een mooie witte schuimkraag en een aroma dat onder andere verwijst naar mango, limoen en honingmeloen met nuances van rijpe peer. Tarot Noir is ook een menging van hogegistingsbier en lambiek waaraan bosbessen, zwarte bessen en zwarte vlierbessen zijn toegevoegd. Het bier kleurt zelfs donkerpaars in het glas en het hoeft niet te verbazen dat er een intens aroma van donker en rood fruit in aanwezig is. Het suikergehalte van Tarot d’Or en Tarot Noir werd bewust laag gehouden. Bovendien bevatten beide bieren geen zoet- of kleurstoffen.

Volledig scherm De nieuwe Tarot Noir van Lindemans. © rv/Lindemans

Waarzeggerij

De naam Tarot is op zijn minst bijzonder te noemen. Tarot is een kaartspel ontstaan in de middeleeuwen en gebruikt voor amusement en waarzeggerij. Lindemans linkt het ook aan de belle époque, het tijdperk dat wel eens terugkeert in het merkuniversum van de brouwerij. “Net als lambiek boogt het op een lange traditie”, zegt Dirk Lindemans daarover.

De nieuwe bieren zijn verkrijgbaar in flesjes van 25 centiliter en vaten van 20 liter. Vanaf maart worden Tarot d’Or en Tarot Noir aangeboden in de horeca en de gespecialiseerde drankenhandels. Een paar weken later zijn ze ook te koop in supermarkten en in de webshop van Lindemans.

LEES OOK:

Volledig scherm Geert en Dirk Lindemans klinken op de nieuwe Tarot-bieren in Sint-Pieters-Leeuw. © rv/Lindemans

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.