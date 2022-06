Brandveiligheid komt in het gedrang: 27 bewoners van twee woontorens verhuizen naar nieuwe woningen

Geen fijn nieuws voor de bewoners van verdiepen 9, 10, 11 en 12 van de twee woontorens in de Bezemstraat. Op burgemeestersbevel moeten de flats op deze vier verdiepen zo snel mogelijk ontruimd worden. De flatgebouwen zijn eigendom van de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting. Reden: de gebouwen voldoen niet aan de brandveiligheidsnormen en de veiligheid van de 27 bewoners kan helemaal niet meer worden gegarandeerd. “De gebouwen dateren van ergens ‘71 of ‘72 en werden gebouwd voor er sprake was van enige preventiereglementeringen”, verklaart majoor Bruno Van den Broeck van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Het eerste Koninklijk Besluit om maatregelen op te leggen voor zo’n hoge gebouwen kwam er in 1972. Bijkomend gebeurde er ook nooit opvolging omdat er oorspronkelijk dus ook nooit een advies aan de brandweer was gevraagd bij de bouw. In dit specifieke geval werd in 2017 wel een project opgestart om de gebouwen hetzij te renoveren, het zij af te breken en opnieuw op te bouwen. Maar de plannen gingen niet door en alles verwaterde, maar de plannen werden onlangs opnieuw opgenomen. Daarom heeft de burgemeester ons gevraagd een screening uit te voeren en hebben wij een volledig rapport opgemaakt, samen met een conclusie die refereert naar de huidige wetgeving. Al hebben we alleen naar de essentiële zaken gekeken – een gebouw uit die tijd kan nooit volledig voldoen aan alle huidige regels. Een belangrijk aspect daarbij is evacuatie in geval van een incident en dat kan voor de vier bovenste verdiepingen niet meer veilig gegarandeerd worden. Zo reikt onze ladderwagen 25 meter hoog en kunnen we dus hooguit de achtste verdieping bereiken.”