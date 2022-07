Brand in opslagplaats exportbedrijf vermoedelijk aangestoken

Sint-Pieters-Leeuw Burgemees­ter stelt gerust nadat Chinese camera’s in Vlaamse gemeenten gemeden worden

De voorbije jaren werden in Sint-Pieters-Leeuw heel wat camera’s geïnstalleerd in de openbare ruimte. Op verschillende plaatsen hangen er ANPR-camera’s, camera’s voor trajectcontroles en bewakingscamera’s. Maar enkele weken geleden bleek dat sommige gemeenten camera’s hebben hangen van Chinese makelij en van een firma die nauwe banden heeft met de Chinese overheid. Omdat spionage nooit valt uit te sluiten nemen besturen extra maatregelen. Oppositieraadslid Eddy Longeval (Vlaams Belang) wilde op de gemeenteraad van het schepencollege horen of er zich in Sint-Pieters-Leeuw mogelijk een probleem kon stellen. Burgemeester Jan Desmeth (N-VA) kan iedereen gerust stellen. “Onze verschillende type camera’s zijn van Belgische of van Amerikaanse makelij”, zegt Desmeth. “Er is zeker niet voor Chinese camera’s gekozen en dus hoeven we ons geen zorgen te maken.”

