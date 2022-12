Bouw nieuwe middenschool voor 300 leerlingen komt stap dichterbij

De nieuwe middenschool zal plaats bieden aan 300 leerlingen in het eerste en tweede middelbaar. KorHa zal jaarlijks een vergoeding betalen waarvan de helft door prestaties in natura. Dat laatste houdt in dat zij de school breed openstellen. De gebouwen zullen dus ter beschikking gesteld worden van derden, zoals verenigingen. “Onze gemeente is een grote gemeente met heel wat schoolgaande kinderen, maar heeft geen middelbaar onderwijs op eigen grondgebied. Vanuit Sint-Pieters-Leeuw gaan 300 leerlingen in Halle naar het eerste of tweede middelbaar. Daarom zal de nieuwe middenschool ook 300 plaatsen bieden in eerste en tweede middelbaar. De site Populiertje ligt centraal in de gemeente en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en dus de ideale uitvalsbasis voor de bouw van de nieuwe middenschool.”