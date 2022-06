Boulderzaal is meteen populair in nieuwe sporthal Wildersportcomplex

De oude sporthal was helemaal versleten en dus werden enkele jaren geleden plannen gesmeed om een nieuw sporthal te bouwen. Met extra bergruimte maar ook een gevechtszaal en een gloednieuwe spiegelzaal voor dans. Het was de bedoeling om ook een klimmuur te voorzien aan de sporthal maar aangezien er in de hal zelf nog een ruimte kon ingevuld worden is er gekozen om daar een boulderzaal van te maken. In die zaal kan iedereen horizontaal klimmen op lage hoogte. Val je er af, dan belandt je op een zachte ondergrond. Wie het eens wil proberen kan vooraf een plekje reserveren bij de sportdienst. Tijdens de opendeurdag in de nieuwe sporthal was de nieuwe boulderzaal meteen één van de populairste plekjes in het complex.