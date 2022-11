Bloedspoor nekt onverbeterlijke inbreker: 3 jaar cel

In mei 2019 vond de eerste inbraak plaats. De dader drong toen binnen in de loods van een bouwbedrijf aan de Villalaan en ging er vandoor met allerhande materiaal. Sporenonderzoek leverde toen wel een DNA-spoor op maar dat kon niet aan een verdachte gelinkt worden. Daar kwam twee jaar later verandering in, toen in 2021 werd ingebroken in een bedrijf dat landbouwmachines produceert, aan de Paul Gilsonlaan in Sint-Pieters-Leeuw. Daar liet de inbreker een bloedspoor achter dat opnieuw een DNA-profiel opleverde. “Dat bleek hetzelfde profiel als was aangetroffen in het bouwbedrijf, en ditmaal bleek het wel terug te vinden in de databank”, zei het parket. “Het bleek toe te behoren aan een man die de voorbije jaren al acht maal was veroordeeld, onder meer voor drugs- en geweldfeiten, maar ook driemaal voor inbraken.” De man kwam ter zitting niet opdagen waardoor hij bij verstek veroordeeld werd.