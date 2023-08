Bewolkt en enige tijd regen in Sint-Pieters-Leeuw vandaag

Man belt 112 en dreigt kinderen in kinderdag­ver­blijf te doden: jaar cel met uitstel

Een jongeman is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel omdat hij in februari een dertigtal keer gedreigd had kleine kinderen te doden in een kinderdagverblijf. De jongeman had daarvoor telkens naar het noodnummer gebeld. De oproepen werden opgenomen, maar voor de rechtbank ontkende de man dat hij ooit bedreigingen had geuit.