Belle-Vue viert vijftigste verjaardag in Zuun, brouwgeschiedenis gaat veel verder terug: “Atypisch verhaal voor lambiekbrouwerij op boerenbuiten”

Sint-Pieters-LeeuwBelle-Vue viert dit jaar de vijftigste verjaardag van de brouwerij in Sint-Pieters-Leeuw. Maar eigenlijk wordt er al tweehonderd jaar bier gebrouwen langs de Bergensesteenweg in het gehucht Zuun. Raf Meert (43) dook in de archieven om het verhaal van de lambiekbrouwerij te reconstrueren.

Amateurhistoricus Raf Meert publiceerde onlangs nog een boek over de geschiedenis van lambiek op basis van materiaal dat hij sprokkelde tijdens jarenlang onderzoek in archieven. Zo screende hij de historiek van alle actieve lambiekbrouwerijen op fouten. Regelmatig moest de geschiedenis van een brouwerij herschreven worden nadat Raf in stoffige archieven nieuwe elementen ontdekte. En ook bij Belle-Vue is 150 jaar geschiedenis plots weg geveegd. Want de brouwerij die intussen al jaren onder de vlag van AB Inbev vaart refereert voor de 50 jaar aanwezigheid in Sint-Pieters-Leeuw naar de overname van de oude lambiekbrouwerij l’Etoile van de familie Timmermans. Het is namelijk in 1972 dat er een hypermoderne brouwerij gebouwd werd langs de Bergensesteenweg. Toch is er al veel langer een brouwerij gevestigd.

“De historiek van huidige Belle-Vue productiesite is atypisch voor lambiekbrouwerijen op de boerenbuiten”, zegt Raf. “Ze ontstond niet als nevenactiviteit op een hoeve, maar als een zelfstandig bedrijf dat bovendien ook vrij snel overschakelde op een industriële productiewijze.”

Volledig scherm Een archiefbeeld uit de brouwerij Belle Vue in Sint-Pieters-Leeuw, waar op dat moment Krieken toegevoegd worden aan de lambiek. © Foto Mozkito

De brouwerij van Zuun ontstond tweehonderd jaar geleden. “Het verhaal van de brouwerij in Zuun begint in 1820 bij Antoon Schoonjans, die een weduwe huwde wiens man leerlooier was geweest”, legt Raf uit. “Maar omdat met het bewerken van dierenhuiden nog amper de kost te verdienen was, besloot Antoon een brouwerij te starten. In december 1820 gaven de wezenvoogden daar de toestemming voor. De oprichting van de gebouwen en installaties ging aansluitend van start. Ten laatste op 28 oktober 1823 was de brouwerij operationeel. Dan zijn er concrete gegevens over de omvang van de installatie: twee kookketels, een beslagkuip, een klaringskuip en vier koelbakken. Een voor die tijd grote brouwerij dus.”

Volledig scherm Brouwerij l’Étoile van de familie Timmermans) aan de rechterzijde. © rv

Het is pas jaren later dat de familie Vanden Stock de brouwerij in Zuun zou installeren. In 1955 namen zij de brouwerij Timmermans over. Constant Vanden Stock zou zich begin jaren zeventig vooral bezig houden met voetbalclub RSC Anderlecht terwijl zoon Roger de leiding van de brouwerij in handen nam. In 1991 werd Belle-Vue dan onderdeel van het toenmalige Interbrew, vandaag AB Inbev.

Belle-Vue viert de vijftigste verjaardag niet met grote festiviteiten. De omwonenden worden wel getrakteerd op een speciale fles Belle-Vue Selection. Opmerkelijk: In de brouwerij hanteert men ook twee verjaardagen. Want in 2013 werd zelfs nog geopperd dat de brouwerij honderd jaar oud was. Toen refereerde men naar Philémon Vanden Stock die in 1913 zelf geuze begon te maken in Brussel.

Volledig scherm De brouwerij Timmermans, lang voor er van Belle-Vue sprake was. © rv