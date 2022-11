Begraafplaatsen Zuun en Ruisbroek krijgen als eersten ecologische make-over

Hoofdwegen zullen als een tweesporenpad in printbeton aangelegd worden. Op die manier is het pad waterdoorlatend dankzij de middenstrook waar geen verharding is. De overige paden zullen in grindgazon aangelegd worden. Dat is volgens de gemeente onderhoudsvriendelijk en waterdoorlatend. “Grindgazon is goed bewandelbaar, vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers”, klinkt het.