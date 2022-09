Begeleiders leren Nederlandse taalkennis te stimuleren bij anderstalige baby’s en peuters

VlezenbeekIn Hotel Samson in Vlezenbeek zullen anderstalige baby’s en peuters al gestimuleerd worden om het Nederlands te leren. Daarvoor is een begeleidingstraject voor de begeleiders uitgewerkt.

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven start, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, met een begeleidingstraject in twee Vlaams-Brabantse kinderdagverblijven: Hotel Samson in Vlezenbeek en Ketteflet in Leuven.

“Via dit begeleidingstraject ondersteunen wij de begeleiders in de kinderopvangsector in onze provincie in het omgaan met anderstalige baby’s en peuters”, zegt gedeputeerde voor Vlaams karakter Gunther Coppens (N-VA). Hierdoor kan er al op heel jonge leeftijd aan het stimuleren van de Nederlandse taalkennis worden bijgedragen. Daarom investeren we 52.450 euro in deze trajecten voor negen kinderdagverblijven.”

Zeven andere kinderdagverblijven starten op een later tijdstip met het begeleidingstraject. Het gaat om Kraaiennestje in Kraainem, Pagadderke, Kadeeke en het Palmboompje in Halle, Sint-Jacob in Leuven, De B’Engeltjes in Herent en Piccolini in Aarschot.

Het traject bestaat uit een inhoudelijke sessie over het stimuleren van taalkennis voor alle kinderbegeleiders van het kinderdagverblijf, twee videocoaching-sessies voor alle kinderbegeleiders op de werkvloer en een afsluitend overleg.

