Avondspits zwaar verstoord door ongeval op Brusselse Ring in Ruisbroek

Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw 155 chauffeurs geflitst tijdens nationale flitsmara­thon

De politiezone Zennevallei deed woensdag mee aan de nationale flitsmarathon. De controles vonden tussen 07.45 uur en 22 uur plaats in Halle (Bergensesteenweg), Beersel (Zennestraat) en Sint-Pieters-Leeuw (Lotsestraat en Brusselbaan). Van de 3.971 gepasseerde voertuigen, hielden 155 bestuurders zich niet aan de snelheidslimiet. Dat komt neer op een gemiddelde overtredingsgraad van zo’n 3,9 procent. “Echter zijn er grote verschillen waarneembaar tussen de verschillende flitslocaties op ons grondgebied”, klinkt het bij de zone. “Zo waren maar liefst 15,2 procent van de gecontroleerde bestuurders op de Bergensesteenweg in Halle in overtreding, terwijl de overtredingsgraad bij controles in de Lotsestraat in Sint-Pieters-Leeuw slechts 0,1 procent bedroeg.”

7 oktober