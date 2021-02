Asbestvervuiling na inferno: twee scholen en twee kinderdagverblijven geëvacueerd, omwonenden moeten binnenblijven

Sint-Pieters-Leeuw LEKKER LOKAAL. Takeaway van Coloma: “Valentijn in een bord, met liefde bereid door De Koetsier”

19 februari Dineren tussen de rozen in de indrukwekkende rozentuin van Coloma: romantischer kan haast niet. Maar het is winter en corona belet ons helaas nog altijd om gezellig te gaan tafelen. Het dichtste wat ons voorlopig bij deze belevenis brengt is afhalen bij De Koetsier in het park zelf. Net als vele collega’s stelden ook zij een valentijnsmenu samen waarvan we maar al te graag proefden. Een tegenvaller was het allesbehalve. Lees meer restorecensies uit uw buurt in ons dossier.