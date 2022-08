Alle verdachten in dossier rond autodiefstallen blijven in cel

De bende wordt verdacht van verschillende autodiefstallen en pogingen daartoe in de arrondissementen Halle-Vilvoorde, Charleroi en Nijvel. Ze huurden voertuigen in Frankijk om zich van daaruit naar ons land te verplaatsen om de feiten te plegen. Daarbij hadden ze het vooral gemunt op voertuigen van het merk Toyota, Peugeot en Citroën. De gestolen voertuigen werden eerst overgebracht naar hun uitvalsbasis in Itter en vervolgens verder verdeeld.

Elf feiten

Twee weken geleden kon de politie een eerste verdachte arresteren in Sint-Pieters-Leeuw, aan boord van een voertuig dat in Frankrijk gestolen was. Vervolgens viel de politie binnen in de uitvalsbasis van de bende in Itter en pakte daar de negen andere verdachten op. Ter plaatse stond ook een voertuig dat recent gestolen was. “Het verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen hoe ze juist te werk gingen, maar vermoedelijk werd er onder meer gebruik gemaakt van materiaal om voertuigen zonder sleutel te kunnen starten”, aldus het parket “Voorlopig kunnen ze gelinkt worden aan elf feiten die gepleegd werden sinds 26 juli, mogelijk zal het verder onderzoek nog bijkomende feiten aan het licht brengen.” De tien verdachten, die voornamelijk uit Frankrijk afkomstig zijn, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen allemaal onder aanhoudingsbevel plaatste. De raadkamer bevestigde de aanhouding van alle verdachten.