Alle kindjes terug thuis na zwaar busongeval in Duitsland: de ene viert met lekker eten, de andere met goede nachtrust

Heikruis/Lembeek Familie schenkt koperen kunstwerk Gustaaf Vandermee­ren aan Mater Dei: “Op zijn 14de al rechter­hand van kunstenaar - en telg van... - Camille Colruyt”

De broers Edwin en Bruno Vandermeeren hebben dinsdag een kunstwerk overhandigd aan woonzorgcentrum Mater Dei in Heikruis (Pepingen). Niet zomaar eentje, want deze is van de hand van hun overleden vader Gustaaf, die er bij zijn overlijden verbleef. De kunstenaar was in Lembeek en omstreken gekend als dé rechterhand en vaste medewerker van kunstenaar Camille Colruyt, een telg van de gelijknamige winkelketen. “We vonden dit unieke bas-reliëf in koper in een hoekje van de kelder terug”, vertellen de broers.

24 januari