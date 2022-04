Aantal feestjes in De Kazerne daalt fors: charmeoffensief moet fuifzaal aantrekkelijker maken

HalleDe stad zet een charmeoffensief in om verenigingen te overtuigen om fuiven en activiteiten in De Kazerne te organiseren. De fuifzaal in het jeugdcentrum is amper zeven jaar oud maar alleen al het aantal klasfuiven daalde op een jaar tijd met bijna de helft. Ook andere organisaties maken er weinig gebruik van. En dat heeft zijn redenen.

De Halse jeugd ijverde jarenlang voor een fuifzaal in de stad en zeven jaar geleden werd de droom van de vereniging waar gemaakt toen in het nieuwe jeugdcentrum De Kazerne ook een fuifzaal geopend werd. De laatstejaars van de Halse secundaire scholen organiseerden er met plezier hun klasfuiven. Ook Chiro en scouts vonden de weg naar de ondergrondse feestlocatie aan De Leide. En er werden niet enkel feestjes gebouwd door de jongeren. Zo vond de finale van de Carnaval Top 100 er al plaats en werden er optredens georganiseerd. De populariteit van de zaal is de voorbije jaren wel achteruit gegaan. En dat is vooral aan de klasfuiven te merken. “In 2018 werden er nog 18 fuiven georganiseerd maar in 2019 waren er dat amper 11”, zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). Voor 2020 en 2021 zijn de cijfers niet representatief door de coronapandemie. “Het is duidelijk dat de fuifzaal niet meer gebruikt wordt waarvoor ze dient en dat is om fuiven te organiseren. Dus hebben we jeugd- en andere verenigingen bevraagd om te horen waarom ze er niets organiseren. En zo doken er toch een aantal pijnpunten op. De opkuis blijkt nogal duur te zijn voor de verenigingen. Een firma komt die uitvoeren en dat kost al snel meer dan 400 euro. Dat is een grote hap uit het budget. De kostprijs van de drank bleek ook al niet concurrentieel te zijn en de stad zelf inde daar zelf nog een percentage van 10 procent op om de administratieve kosten te dekken. Ten derde is de zaal volgens verenigingen niet echt gezellig. Voor jongerenfuiven is dat geen probleem maar voor andere activiteiten moet de ruimte wel aangekleed worden.”

Volledig scherm Jeugdcentrum De Kazerne en de bijhorende fuifzaal openden zeven jaar geleden de deuren. © Bart Kerckhoven

Zeker de jongeren weten intussen steeds vaker de weg te vinden naar Sint-Pieters-Leeuw waar een erkende jeugdvereniging tussen de 700 en de 800 euro kosten heeft zonder aankoop van drank wanneer die in Laekelinde iets organiseert. In De Kazerne iets organiseren kwam veel duurder uit. Maar daar komt nu verandering in door een aanpassing in het reglement. “De opkuis gebeurt voortaan door onze eigen medewerkers waardoor die kost al snel gehalveerd wordt”, zegt Poté. “Zo ligt dat opnieuw in lijn met de fuifzalen in de buurt. Organisatoren die de zaal proper achterlaten, zullen natuurlijk merken dat die rekening nog goedkoper wordt dan een organisatie die alles smerig laat liggen. De toeslag van 10 procent op de dranken valt weg omdat we zelf ook wel willen dat de verenigingen daar opbrengst uit halen. De organisatoren zullen voortaan ook rechtstreeks met de nieuwe drankenleverancier kunnen praten om hun drank te bestellen. De verplichting van een fuifcoach tijdens het evenement schaffen we ten slotte ook af. Zo’n coach heeft een specifieke opleiding gevolgd en zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt. Dat laten we vallen tenzij de burgemeester oordeelt dat in het kader van de veiligheid een fuifcoach nodig is. Ook aan het evenementenloket kan al gescreend worden of een coach nodig zal zijn. Als we dat allemaal optellen, zijn we opnieuw concurrentieel met andere zalen uit de streek zoals bijvoorbeeld Laekelinde in Sint-Pieters-Leeuw.”

Veiligheid

De veiligheid komt door die afschaffing volgens burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) niet in het gedrang. “Heel wat verenigingen organiseren zich daar op”, zegt Snoeck. “Een carnavalsvereniging moet je bijvoorbeeld geen lessen geven. Die zijn al zo vertrouwd met het organiseren van evenementen dat een fuifcoach echt wel overbodig is. En we hebben ook vertrouwen in de jeugdverenigingen. Zij hebben doorgaans voor hun werking al een aanspreekpunt en dat is voor een fuif niet anders.”

Schepen Poté gelooft intussen zeker nog in het potentieel van de zaal. “Ooit was er echt een stormloop op de vrije data”, zegt ze. “Dan wilde iedereen zijn klasfuif in De Kazerne organiseren. We moesten zelfs een bepaald tijdstip inlassen om ze allemaal op een agenda in elkaar te puzzelen. Maar er is eens één goede fuif geweest in Laekelinde en plots merkten we dat de klassen naar Sint-Pieters-Leeuw uitweken. Dat is perfect te begrijpen en dus is het aan ons om De Kazerne als fuiflocatie opnieuw op de kaart te zetten bij jongeren en bij verenigingen.”