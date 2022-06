200.000 bloemen op Colomadomein staan tijdens Rozenfestival drie weekends lang in de kijker

tervuren RESTOTIP: Natuurel­les: Glutenvrij, ecologisch en uiterst gezond: “Mijn klanten komen van heinde en verre voor onze eerlijke en gezonde keuken”

Elke week gaan wij op zoek naar nieuwe plekjes of nieuwe concepten waar je lekker kan eten of drinken. Van take away diensten tot brunch, nieuwe restaurants en originele concepten. We zetten ze graag voor jullie in de kijker. Deze keer gaan we voor hip, gezond en zeer lekker eten om af te halen bij Natuurelles in Tervuren. Vind hier meer leuke tips uit jouw buurt.

27 mei