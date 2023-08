Zwerfvuil kost stad jaarlijks bijna 1 miljoen euro: “Sluikstorters worden steeds slimmer”

Nieuwstraat pakt uit met eigen huisstijl: “We zetten het gezellig­ste straatje van de stad opnieuw op de kaart”

De handelaars van de Nieuwstraat in Sint-Niklaas slaan de handen in elkaar met een nieuw logo, nieuwe activiteiten én een eigen bier. Ze stellen zichzelf én de nieuwe huisstijl voor tijdens de komende Vredefeesten, en plannen daarna elk kwartaal een nieuw evenement in hun straat.