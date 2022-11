Zwartrijder op trein doet alsof hij slaapt om controle te vermijden, en houdt toneeltje wel erg lang vol: conducteur belt ziekenwagen op

Sint-Niklaas Winkel van de Sint opent de deuren in het Huis van de Sint: Lokale middenstan­ders stellen lekkernij­en in Sinter­klaas­the­ma voor

Vanaf zaterdag 12 november opent de Winkel van de Sint opnieuw de deuren, dit keer in het Huis van de Sint in de Salons in de Stationsstraat. Lokale middenstanders stellen er drie dagen per week een hele reeks producten in het Sinterklaasthema voor.

10 november