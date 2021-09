Zware uitslaande brand legt kippenbedrijf in de as, manege blijft nipt gevrijwaard: “Levenswerk van Wim is in vlammen opgegaan”

Sint-NiklaasIn een kippenbedrijf in de Weverstraat in Sint-Niklaas heeft dinsdag een bijzonder zware brand gewoed. Een stal met duizenden kippen ging volledig in vlammen op. De aanpalende manege Wica Stables kon door de brandweer gered worden maar ook hier is er schade. Heel wat paardeneigenaars kwamen in paniek toegesneld. De dieren bleven gelukkig ongedeerd.

De brand brak kort na 14 uur uit in één van de twee stallen van het kippenbedrijf van Wim Cant. De man zag meteen de ernst en alarmeerde de hulpdiensten. Het vuur moet echter enorm snel zijn uitgebreid want in het aanrijden naar de plaats van interventie zag de brandweer al een gitzwarte rookpluim. De rookontwikkeling was voornamelijk het gevolg van het vele isolatiemateriaal dat in het gebouw aanwezig was. Omwonenden kregen daarom het advies ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer voerde ook metingen uit van de rook. Ook het alarmeringssysteem Be-alert werd geactiveerd. Het stadsbestuur riep iedereen op om de weg vrij te houden voor de hulpdiensten en weg te blijven uit de omgeving. De enorme rookpluim was kilometers ver in de omtrek waar te nemen en zorgde voor heel wat ongeruste telefoontjes bij de hulpdiensten.

Volledig scherm De rookpluim was kilometers ver in de omtrek waar te nemen. © facebook

Duizenden kippen in brand gebleven

Zowel de Weverstraat als de Heimolenstraat waren door de brand urenlang afgesloten voor alle verkeer. De Hulpverleningszone Waasland stuurde het korps van Sint-Niklaas bijstand, vooral met tankwagens. Ondanks het inzet van alle materiaal en manschappen ging de kippenstal van zo’n 30 op 80 meter volledig in vlammen op. Het was voor de brandweer onmogelijk om binnen te gaan. Voor de duizenden dieren binnen was er geen hulp meer mogelijk. Daarom lag de focus op het vrijwaren van de aanpalende gebouwen en de manege.

Paarden nipt gered

Eigenaar Wim Cant combineert zijn kippenbedrijf namelijk met de manege Wica Stables, een paardenpension met binnen- en buitenpistes. Er zijn zo’n veertigtal plaatsen. Heel wat paardeneigenaars kwamen dinsdagmiddag in paniek toegesneld maar werden door de politie op afstand gehouden. Tifany De Caluwé was één van hen. Ze maakte tot vorig jaar nog gebruik van het pension en heeft er nog veel vrienden. “Ik ben meteen naar hier gekomen om hen bij te staan”, getuigt ze. “Iedereen maakte zich natuurlijk grote zorgen om de dieren. Het heeft heel weinig gescheeld of de brand was overgeslagen op de stallen. De dieren hebben een tijdje buiten gestaan en zodra de situatie voldoende veilig was, zijn ze naar binnen gebracht omwille van de giftige rook boven de weiden. Een dierenarts zal de paarden nu controleren op rookintoxicatie.”

Volledig scherm Een zware rookontwikkeling boven de paardenweiden. De dieren zullen nu gecontroleerd worden door een dierenarts op rookintoxicatie. © rv

Net grote investeringen gedaan

De paardeneigenaars zijn opgelucht dat hun dieren gered konden worden maar ze reageren wel zwaar aangeslagen op de enorme ravage. “Dit is gewoonweg verschrikkelijk. Wim heeft zijn levenswerk in vlammen zien opgaan”, klinkt het. “Hij had net enorm veel geïnvesteerd in zowel zijn kippenbedrijf als de manege. De kippen zorgen voor een inkomen maar de paarden zijn Wims grote liefde. De stallen zijn allemaal heel recent. De binnenpiste vlak naast de getroffen kippenstal was nog maar sinds januari in gebruik.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © facebook