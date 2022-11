Zware rookontwikkeling bij slaapkamerbrand in woning naast Portus Berkenboom

De brand woedde in één van de slaapkamers op de tweede verdieping en werd door de bewoners zelf -een koppel en hun dochter- opgemerkt. Eén van hen was net in de badkamer. In de paniek bij het vluchten werd tot overmaat van ramp ook een waterkraan in de badkamer vergeten waardoor er naast zware brandschade ook heel wat waterschade ontstond. Het gezin bleef gelukkig ongedeerd, maar ze waren wel erg aangedaan.

Omdat de woning net naast de school Portus Berkenboom ligt, was men reeds een deel van de school beginnen ontruimen. De evacuatie werd echter al snel stopgezet omdat de brandweer de situatie zeer snel onder controle had. De Kalkstraat was wel een tijdje volledig afgesloten. In volle ochtendspits en in een drukke schoolomgeving zorgde dat wel even voor verkeersproblemen.