Zorgcentra en kinderdagverblijven worden groener: stenen uitbreken levert centen op

“Voor dit jaar hebben we een budget van 45.000 euro voorzien”, kondigen schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen) en schepen voor Kinderopvang Maxime Callaert (N-VA) aan. “In het voorjaar deden we een oproep naar centra die geïnteresseerd waren in de premie. Na een infomoment tekeneden in totaal 35 organisaties in. Een deskundige jury selecteerde in november negen projecten. Dat gebeurde op basis van een aantal criteria zoals de haalbaarheid, participatie, het openstellen naar de buurt, de mate van klimaatadaptatie en biodiversiteit en functionaliteit.”