Zomerschool heeft plaats voor 260 leerlingen: “Kwetsbare leerlingen kunnen achterstand wegwerken”

De zomerscholen werden in 2020 voor het eerst op grote schaal georganiseerd in Vlaanderen. Veelal kwetsbare jongeren kregen toen de kans om op ministens 10 dagen tijd hun door de coronacrisis opgelopen leerachterstand weg te werken. Het initiatief trok toen meer dan 7.500 kinderen aan. Ook vorig jaar werden de zomerscholen georganiseerd met meer dan 11.000 beschikbare plaatsen. Ondertussen werden de zomerscholen structureel verankerd in het onderwijsaanbod door Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

In Sint-Niklaas kunnen deze zomer 260 leerlingen terecht in een zomerschool. Daarvoor krijgt de stad 122.200 euro financiële steun. “Sint-Niklaas heeft een lange geschiedenis in het organiseren van zomerscholen, en onze scholen zijn toonaangevend in hun aanpak”, zeggen N-VA fractieleider in Sint-Niklaas Tchantra Van De Walle en schepen voor Onderwijs Maxime Callaert (N-VA). “Scholen merken in september dat vaak kwetsbare leerlingen tijdens de zomervakantie leerachterstand hebben opgelopen. Door zomerscholen te organiseren, proberen we er voor te zorgen dat alle leerlingen vanaf de eerste schooldag goed meekunnen.”