Zomerscholen in Sint-Niklaas: “Leerachterstand van 260 kwetsbare leerlingen wordt weggewerkt”

KIJK. Broers geven inbrekers pak rammel: “Familie was drie weken geleden ook al beroofd”

De twee dieven die dinsdagnacht een zware afranseling kregen na een inbraak in Sint-Niklaas, moeten bij de bewoners in de Begijnenstraat op niet veel begrip rekenen. “De daders hebben hun verdiende loon gekregen”, klinkt het in de buurt. Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat de dieven toesloegen.