Zolder van woning loopt zware schade op bij schouwbrand

Het was rond 19.25 uur dat de bewoners het onheil zelf opmerkten en de hulpdiensten verwittigden. Zij bleven zelf gelukkig ongedeerd. Bij aankomst van de brandweer stond een deel van de zolder in brand. Vooral in de nok vond het vuur een gretige prooi aan isolatiemateriaal. De brandweer had zo’n twee uur nodig om alle smeulende resten te blussen maar kon wel vermijden dat de brand zich verder verspreidde. De oorzaak ligt bij een schouwbrand. Door de hitte van de metalen afvoerbuis vatte de isolatie errond vuur. Gedurende de interventie was de straat afgesloten voor alle verkeer.