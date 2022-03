Ziekenhuis Vitaz bundelt verhalen over 2 jaar coronacrisis in boek: “Strijd tegen covid niet gewonnen door superhelden maar wel door teamwerk”

WaaslandVoorbije week was het twee jaar geleden dat alle ziekenhuizen in ons land in lockdown gingen. Het Vitaz-ziekenhuis blikt terug op deze woelige periode met een boek dat enkele bijzondere verhalen bundelt.

Het boek, dat zo’n 100 pagina’s telt en waarin 67 medewerkers, artsen en patiënten van Vitaz aan het woord komen, wordt enkel intern in onze organisatie verspreid. “Het is een verslag over en voor onze medewerkers, het vertelt het verhaal hoe zij de covidperiode beleefd hebben, hoe het eraan toeging op hun afdeling, en in sommige gevallen hoe zij zelf een besmetting doormaakten en daar nog steeds de gevolgen van dragen”, zegt zorgjournalist Charlotte Wollaert. Op de website van Vitaz zullen binnenkort ook een paar van deze verhalen verschijnen.

Getuigenissen bewaren

Het boek komt er op initiatief van verpleegkundig en paramedisch directeur Henk Cuvelier. “Voor onze medewerkers is het een ongelooflijk hectische en impactrijke periode geweest, waarin het vaak zo druk was dat ze niet goed wisten hoe het er op andere afdelingen aan toeging. Hun deskundigheid, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin roepen enorm veel respect op. In dit boek hebben we getuigenissen gebundeld, een kleine greep uit hoe onze 3.079 medewerkers en 323 artsen dit covidtijdperk hebben beleefd. We willen deze verhalen tot leven brengen en bewaren, zodat mensen ze binnen vijf of tien jaar nog eens ter hand kunnen nemen en reflecteren op deze bijzondere periode.”

Volledig scherm © Studio Fameus

Teamwerk

Algemeen directeur Stefan Van den Brouck blikt ook met dankbaarheid terug op deze markante twee jaar. “Met deze publicatie willen we vooral duidelijk maken dat de strijd tegen covid niet gewonnen werd door individuele superhelden, maar door professioneel en geëngageerd teamwerk. Onze medewerkers en artsen hebben in die tijd enorme inzet, flexibiliteit, veerkracht en moed getoond om de samenleving mee overeind te houden. Alle geledingen van ons ziekenhuis hebben hun verantwoordelijkheid genomen en de krachten gebundeld om ons ziekenhuis twee jaar lang in een continue staat van paraatheid te houden.”

Volledig scherm © Studio Fameus

Volledig scherm boek corona Vitaz © Studio Fameus