Ziekenhuis schakelt over op digitale patiëntenfacturatie

Sint-Niklaas ASSISEN. Lokale politie Sint-Niklaas en onderzoeks­rech­ter aan het woord op de tweede dag van het assisenpro­ces tegen Dennis Peeters: “Hij wist dat ze enkel haar ondergoed droeg toen ze op bed lag”

“Pas als ik mijn collega op haar zij in een foetushouding in de koffer legde, paste ze erin. Min of meer.” In de namiddag van de tweede dag deed de recherche van de lokale politie en de onderzoeksrechter hun uitleg doen over het onderzoek. Ook de branddeskundige mocht zijn zegje komen doen.

10:46