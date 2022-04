Zes gewonden bij appartemensbrand in Sint-Niklaas: “Veel paniek omdat trappenhal vol rook hing”

De brand werd iets na 17 uur opgemerkt en breidde snel uit. Het vuur ontstond aan een afvalcontainer onderaan de trappenhal. Dit ging gepaard met een zware rookontwikkeling. Omdat de rook zich via de trappenhal verspreidde in het hele gebouw, ontstond er paniek bij bewoners. Verschillende mensen kwamen vast te zitten in hun flat. Eén persoon raakte gewond aan de benen toen deze van het terras naar beneden sprong. Het medisch interventieplan ging in vooralarm om voldoende middelen en manschappen vrij te maken. In totaal werden er zes slachtoffers gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. “Het gaat om één slachtoffer met een breuk als gevolg van een sprong van het terras en vijf mensen die een rookintoxicatie opliepen”, bevestigt commissaris Els De Ridder. “Ons fietsteam was als eerste ter plaatse omdat ze zelf de rookpluim hadden opgemerkt. Er is daarna meteen versterking opgeroepen. Met de ladders uit de combi’s zijn de mensen op de eerste verdieping geëvacueerd. Korte tijd later was ook de brandweer ter plaatse om de resterende bewoners met de ladderwagen te evacueren.”