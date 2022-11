Zekerheid voor personeel Alvo De Belie: “Vaste medewerkers zullen na overname door Delhaize aan de slag kunnen blijven”

Temse Rechtbank verlengt intrekking rijbewijs van dertiger die Francis (16) doodreed in Temse

Y.H., de 33-jarige man uit Sint-Niklaas die eerder dit jaar Francis Aerts (16) doodreed in Temse is zijn rijbewijs nog drie maanden langer kwijt, dat heeft de politierechter in Dendermonde dinsdagochtend beslist. De man reed onder invloed van drugs en alcohol de tiener aan in Temse, die het ongeval niet overleefde.

8 november