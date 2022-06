Zakjes poeder uit auto gegooid bij controle

Sint-Gillis-Waas ‘Cruise in a Cadillac’ is nieuwste biertje van The Musketeers: “Proef de sfeer van zwoele zomerdagen en memorabele autoritten”

‘Cruise in a Cadillac’: dat is de naam van het nieuwste biertje van brouwerij The Musketeers in Sint-Gillis-Waas. Het flesje past in de Bucket List Series, en werd toepasselijk voorgesteld op de motorkap van een echte Cadillac.

10 juni